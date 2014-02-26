زعزوع يلتقي وفدًا بريطانيا بشرم الشيخ

التقى وزير السياحة هشام زعزوع وفدا من الخبراء البريطانيين فى مدينة شرم الشيخ خلال رحلة تعريفية لهم للوقوف على مدى ما تتمتع به مقاصدنا السياحية من أمان والاطلاع على التدابير الأمنية وذلك بحضور اللواء عبدالرحيم حسان مساعد وزير الداخلية واللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء.

وأكد زعزوع أنه ليس هناك أي دولة في العالم بمنآي عن حادث عارض كالذي حدث في طابا، مؤكداً أن الجهات الأمنية اتخذت من التدابير والإجراءات الاحترازية ما يكفل أمن وأمان السائح في المقاصد السياحية المختلفة.

أضاف الوزير أن سيتم عمل دورات تدريبية مكثفة لأمن الفنادق والمنتجعات السياحية، وسيتم الاستعانة بالنموذج البريطاني في تركيب كاميرات مراقبة على أماكن التجمعات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبما لا يخل بخصوصية السائح.

وأشار زعزوع إلى أن وزارة السياحة تضع نصب أعينها استعادة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا وأنها تشكل سوقا هاما للسياحة المصرية ، داعيا البريطانيين لزيارة مصر ومنتجعاتها السياحية ومعالمها الأثرية الخالدة.

وأضاف زعزوع إن المناطق السياحية خاصة منتجعات البحر الأحمر، الأقصر، وأسوان آمنة ونرحب بزيارات خبراء أمنيين من الدول المصدرة للسياحة لزيارتنا والوقوف على الأوضاع الأمنية الحقيقية لمقاصدنا السياحية.

يذكر أن الوفد البريطاني الذي ضم القنصل الفخري بالسفارة البريطانية ورئيس قسم العمليات الدولية و3 خبراء أخرين يقوموا برحلة إلى شرم الشيخ ودهب تمتد 4 أيام يقوم فيها بجولات حرة حتى يستطيع أن يقيم بحيادية الأوضاع الأمنية في المقاصد السياحية .

ومن جانبها قالت رشا العزايزي المستشار الإعلامي لوزير السياحة أن الوفد البريطاني أشاد بالإجراءات الأمنية في منطقة جنوب سيناء وتحديداً في شرم الشيخ وأن الوفد مقدر لمرحلة التحول الديمقراطي والحراك السياسي الذي تشهده البلاد ، لافتة إلى أن الوفد يرغب في استمرار السياحة البريطانية إلى مصر التي وصفوها بأنها أجمل بقاع الأرض على الإطلاق .