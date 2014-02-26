محافظ أسيوط يوقف انتخابات نقابة المهن التعليمية ويشكل لجنة لتسيير الأعمال

أصدر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط اليوم قراراً بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهن التعليمية بأسيوط واللجان النقابية التابعة لها والتي كان من المقرر إجرائها في 27 فبراير الجاري تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة الفرعية للمهن التعليمية بأسيوط واللجان النقابية التابعة لها لحين إجراء انتخابتها وفقاً للاحكام القضائية التي تصدر في هذا الشأن وتضمنت اللجنة كل من طارق حسين يوسف ويوسف حسن يوسف للجنة أول أسيوط وأسامة فاروق عبد الرحيم وحافظ رشيد عبد الحافظ للجنة ثاني أسيوط وعلي محمود فراج وممدوح محمد عبد الرحمن للجنة مركز ومدينة أسيوط وللجنة مدينة ديروط محمد محمود مهنى رئيساً للجنة المؤقتة لتسير أعمال النقابة الفرعية ومحمود محمد فهمي أبو بكر وكمال عبد الباقي بكير وفي القوصية ناصر فتحي أبو الليل وفايز إبراهيم عبد القادر وفي مدينة منفلوط رفعت علي عسقلاني وأبو السعود عبد الوهاب محمد وفي لجنة مدينة أبنوب رشاد عبد الحي عبد الله وأسامة فؤاد محمد وفي لجنة مركز الفتح جمال محمود أحمد وهويدا سيد الطماوي وفي البداري أحمد محمد محمدين وصلاح إبراهيم هاشم وفي مدينة ساحل سليم محمود زكي محمد وعلي فهمي علي وفي مدينة صدفا رفعت محمود عبد الغني وصلاح فهمي علي وفي مدينة الغنايم كمال محمد أبو زيد وحمدي حلمي منصور وفي مركز أبوتيج ممدوح أحمد حسن وسيد محمد عشري.

وأوضح حماد أن هذ اللجنة سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة نحو تلبية الالتماسات المقدمة من أعضاء النقابة الفرعية للمهن التعليمية بأسيوط واللجان التابعة لها وفقاً لنصوص قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته.