مطرانية سوهاج تستقبل جثامين ضحايا حادث ليبيا

تستقبل مطرانية سوهاج جثامين ضحايا حادث ليبيا اليوم ويقوم بالصلاة على أرواحهم نيافة الانبا باخوم أسقف مطرانية سوهاج والمراغة وذلك بعد وصول الجثامين الى مطار ألماظة العسكرى منذ قليل ،ويشارك عددا من الحركات منها إئتلاف أقباط مصر فى تشيييع الجنازة.

> يذكر أن الضحايا المصريين السبعة قد لقوا مصرعهم فى بنى غازى بليبيا بعد الإعتداء عليهم فى ليبيا بعد ان قام مجهولون باختطافهم من منازلهم وإصطحابهم الى سيارة خاصة وقتلهم.