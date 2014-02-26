ننشر التشكيل شبه النهائي لحكومة المهندس إبراهيم محلب

ننشر التشكيل شبه النهائى لحكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الجديد، خليفة الدكتور حازم الببلاوى.

واستمر وزراء الدفاع والداخلية والسياحة والبترول والإعلام والأوقاف والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والآثار، والأوقاف، والتجارة.

فيما طلت وجوه جديدة على الحكومة خاصة مع دمج عدد من الوزرات.

أسماء الوزراء المستمرين فى الحكومة الجديدة

المشير عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع

اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية

منير فخرى عبد النور وزيرا للتجارة والاستثمار

هشام زعزوع وزيرا للسياحة

هشام اسماعيل وزيرا للبترول

درية شرف الدين وزيرا للإعلام

عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية والإدارية

محمود أبو النصر وزيرا للتعليم

أشرف العربى وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى

المهندس عاطف حلمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

محمد إبراهيم وزيرا للآثار

الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف

الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزيراً للزراعة

أسماء الوزراء الجدد فى حكومة محلب

الدكتورة ناهد العشري وزيرا للقوى العاملة خلفا لكمال أبو عيطة

- غادة والى وزيرا للتضامن الاجتماعى خلفا للدكتور أحمد البرعي

- اللواء طيار حسام كمال أبو الخير وزيرا للطيران خلفا للمهندس عبد العزيز فاضل

- اللواء إبراهيم يونس للإنتاج الحربي خلفا للراحل الفريق رضا حافظ

- الدكتور أشرف منصور للتعليم العالي خلفا لحسام عيسى

- المهندس محمد شاكر للكهرباء خلفا للمهندس أحمد إمام

- الدكتور طارق قطب وزيرا للرى والموارد المائية خلفا للدكتور محمد عبد المطلب

- الدكتور أحمد فكري وزيرا للصناعة

- المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد

- مصطفى المدبولى وزيراً للإسكان خلفا للمهندس إبراهيم محلب

- حسن حنفى وزيراً للتموين خلفا للدكتور محمد أبوشادي