رئيسة مجلس الشيوخ الروسي: يانوكوفيتش هو الرئيس الشرعي لأوكرانيا

أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتفيينكو عن اعتقادها بأن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش يبقى في منصبه طالما لم يتم اتخاذ إجراءات الاستقالة القانونية.

وقالت ماتفيينكو – في تصريح خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء- “إن يانوكوفيتش يبقى رئيس أوكرانيا، لا شك”.. مشددة على أن المطلوب وفقا للدستور الأوكراني، حتى يترك الرئيس الأوكراني منصبه، أن يحجب البرلمان الثقة عنه من خلال اتخاذ الترتيبات المناسبة، ثم تصادق المحكمة الدستورية والمحكمة العليا على قرار البرلمان.

وأشارت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي إلى أن البرلمان الأوكراني لم يحجب الثقة عن يانوكوفيتش من خلال اتخاذ الترتيبات المناسبة .

وكان يانوكوفيتش وزعماء المعارضة قد وقعوا اتفاقية لحل الأزمة السياسية في 22 فبراير الجاري، وانتهك معارضون تلك الاتفاقية، فأعلنوا تنحي رئيس الجمهورية وسلموا اختصاصات رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجديد للبرلمان، وحددوا يوم 25 مايو المقبل موعدا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن جهته، أعلن يانوكوفيتش أنه مصر على البقاء في منصبه كرئيس للجمهورية ولا ينوي الاستقالة.. واصفا قرارات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضون بأنها غير شرعية.

أ ش أ