مدير الصندوق الاجتماعي ببني سويف 7 جمعيات مستفيدة توفر 822 فرصة عمل

سلم المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف عقود 7 مشروعات لسبع جمعيات أهلية وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل قدره 7 مليون جنيه (سبعة مليون) بواقع مليون جنيه لكل جمعية ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاقية بمحافظة بني سويف.

سلم المحافظ عقود المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل وتقديم بعض الخدمات التي تساهم في تحسين نوعية الحياة حيث تتضمن المشروعات الموقعة 6 مشروعات في مجال حملات النظافة البيئية بالاضافة للمشروع السابع الخاص بتطوير وترميم دور الحضانة حيث تساهم هذه المشروعات في توفير 822 فرصة عمل خلال فترات التنفيذ التي تتراوح ما بين 15 الى 24 شهرًا.

تشمل الجمعيات السبع المستفيدة ( الشابات المسلمات ببني سويف، التنمية بباروط بني سويف، التنمية بمنيل موسى بببا، التنمية بقلة باهناسيا، التنمية بعلي حمودة بناصر، الهلال الأحمر بالشقر بالفشن، الجمعية الخيرية بببا ) حيث تسلم رؤساء مجالس الإدارات العقود بحضور الاستاذ طاهر عبدالرحمن البراوي، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني التي تعمل في إطار من التكامل مع الجهود الحكومية الرسمية باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية ولاسيما وأن عقود المشروعات التي تسلمتها الجمعيات تتضمن مشروعات في مجالات حيوية مثل البيئة والنظافة والمشروعات الصغيرة.

من ناحيته أشار مدير الصندوق أنه بعد تسليم هذه العقود السبع يصل اجمالي العقود الموقعة في إطار البرنامج العاجل كثيف العمالة إلى 21 عقداً باجمالي 21 مليون جنيه تم توقيع 14 عقد العام الماضي منها 7 مشروعات في مجال التوعية بصحة الأم والطفل و11 عقداً في مجال حملات النظافة وعقدين في مجال رياض الأطفال وعقد في مجال تشغيل الشباب.

وأضاف بأن اجمالي التمويل المنصرف والمقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمحافظة بني سويف خلال العام الماضي بلغ 161 مليون جنيه منها 25 مليون جنيه “منحة” للبنية الأساسية من طرق وترميم مدارس وتطوير مراكز شباب ومشروعات ري بالاضافة الى منحة 21 مليون جنيه لمشروعات تنمية المجتمع المحلي ,, و36 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة بعدد 472 مشروع ,, فضلا عن 79 مليون جنيه تمويل مشروعات متناهية الصغر بعدد 16220 مشروع.