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Holly Hunter تعرض منزل Julia Roberts للبيع مقابل 8.7 مليون دولار!

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Holly Hunter تعرض منزل Julia Roberts للبيع مقابل 8.7 مليون دولار! Holly Hunter تعرض منزل Julia Roberts للبيع مقابل 8.7 مليون دولار!

بعد أن اشترت الممثلة الأمريكية Holly Hunter شقّة النجمة Julia Roberts سنة 2005 مقابل 4.1 مليون دولار أمريكيّ، ها هي تعرضه اليوم للبيع مقابل 8.7 مليون دولار أمريكيّ، إذ يبدو أنّ تجارة العقارات رائجة في أوساط مشاهير هوليوود، وباتت منازلهم سلعة في سوق العرض والطلب.
"سيدتي نت" يرافقك في جولة على دواخل منزل Hunter الكائن في حي "مانهاتن" النيويوركي، والذي يمتدّ على مساحة 3000 قدم مربّعة.

يضمّ هذا المنزل 4 غرف نوم و3 حمّامات، في مبنى يبدو مدخله كأنه متحف بجدرانه المكسوّة بالحجر السكّري والمزيّنة بالتماثيل والزخرفات.
وتضجّ غرفة المعيشة بالألوان الحيوية التي أكسبتها إياها قطعة "الموكيت" المصبوغة بالبنفسجيّ، والتي تفترش الأرض، وتتكئ عليها أريكتان متقابلتان؛ يطغى على الأولى منهما اللون الأحمر، فيما تُزيّن الثانية الألوان الترابية الرائقة.وثمة مرآة محاطة بإطار مشغول من النحاس تعلو إحدى الأريكتين. وفي هذا الغرفة، يتصدّر البيانو الجدار الرئيس، ما بين نافذتين تطلان على المدينة، حيث يمكن مشاهدة أضواء المدينة التي لا تنام!
وتحكم البساطة غرفة النوم الرئيسة، إذ يقتصر أثاثها على السرير المزدوج، وعلى جلسة تضمّ مقعدين من الجلد البنيّ، فيما تغطّي الستائر البيضاء الشفافة نافذتيها.
وتقسم غرفة نوم الأطفال إلى جزئين منفصلين، بواسطة باب من الخشب:الأول يضمّ أرضيّة "الباركيه" التي يرتفع سرير عليها، فيما الثاني يرصفه الرخام، ومخصّص للعب.
ويبرز البرتقالي الضارب إلى الزهري بشكل واضح على جدران غرفة المكتب، فيما تفترش أرضيّة "الباركيه" قطعةٌ خضراء من "الموكيت"، تتكئ عليها أريكة مغطاة بالقماش البنفسجيّ، وثُبّت في الجدار مكتبتان متقابلتان لتحمل كلّ منهما أكبر عدد من الكتب والموسوعات العملية.

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