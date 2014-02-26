كايت موس كارثة جماليّة من دون فوتوشوب!

تعتبر كايت موس عارضة الأزياء البريطانية الوجه الإعلاني الأبرز لمعظم الماركات العالميّة من أزياء ومكياجات وعطور. فهي تلك العارضة الشقراء التي لا تشيخ والتي تلفتنا صورها على أغلفة المجلات، برشاقة جسمها ونعومة بشرتها وشبابها. وقد دفعنا ذلك إلى البحث عن أسرار جمالها، ليتبيّن لنا أن الفوتوشوب هو إكسير الشباب لدى كايت موس وغيرها من النجمات والعارضات اللاتي ستحين أدوارهنّ في الفترات المقبلة.

في الصور أعلاه صدمة أوكارثة تجميليّة تطال النجمة كايت، إذ نجد هناك فرقاً شاسعاً بين كايت قبل الفوتوشوب وبعده. وهذه الصور خير دليل على تقدّم كايت بالسنّ وتعرّضها بشكل كبير وواضح لعلامات الشيخوخة.

من هنا نلاحظ أنّ النجمات لا يشبهن أنفسهنّ حين نطرح مواضيع عن النجمات بمكياج ومن دونه، فكيف لو كان من دون فوتوشوب أيضاً؟

عزيزتي كايت: أنت وجه إعلانيّ جميل في نظرنا وستبقين، ولكن احرصي على العناية أكثر ببشرتك.

شاهدي الصور، وأخبرينا بردّة فعلك الأوليّة.

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