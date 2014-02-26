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كيم كردشيان تقوم بعملية تجميليّة لصدرها أمام الكاميرا

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كيم كردشيان تقوم بعملية تجميليّة لصدرها أمام الكاميرا كيم كردشيان تقوم بعملية تجميليّة لصدرها أمام الكاميرا

يبدو أنّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian لا تمانع في عرض أيّ تفصيل من حياتها الخاصّة في برنامجها "Keeping Up With The Kardashian"، إذ ظهرت في آخر حلقة منه، وهي تقوم بعملية تجميل لصدرها.
وظهرتKim البالغة من العمر 33 عاماً في الحلقة، تحت إشراف طبيب تجميل، برفقة صديقها Jonathan Cheeban، وأجرت علاجاً بالليزر لتخفيف التشقّقات، التي سبّبتها الرضاعة.
يُذكر أن Kim Kardashian قد لجأت في وقت سابق إلى شفط من منطقة البطن والفخذين لحقنها مجدداً في مؤخرتها، رغبة في أن تبدو تلك المؤخرة أكبر حجماً.

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سيدتي