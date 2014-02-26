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صوتوا للفيديو الأقوى على يوتيوب "سيدتي نت"

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صوتوا للفيديو الأقوى على يوتيوب "سيدتي نت" صوتوا للفيديو الأقوى على يوتيوب "سيدتي نت"

لا شكّ في أنّ "يوتيوب سيدتي نت" بات يُشكّل مرجعاً رئيسياً وهامّاً لكلّ من يريد مشاهدة ومتابعة فيديوهات حصرية تتعلق بأخبار المشاهير وحفلاتهم، من خلال ملاحقته جديد المشاهير، كي يُقدّم لجمهوره السرعة والدقّة في نقل الأحداث.

كذلك يقوم "يوتيوب سيدتي نت" بتصوير فيديوهات تتعلق بكلّ ما يهمّ المرأة من جمال وأزياء وطبخ، في الوقت الذي يركّز من جهة أخرى على ديكور المنزل من الداخل والخارج، ويقدّم كلّ ما تحتاجه أيّ عروس خلال احتفالها بيومها المميّز.

ولطالما انفرد "يوتيوب سيدتي نت" بمقابلات حصريّة وفنيّة، كانت كفيلة بحصوله على عددٍ من المشاهدات التي لا يُستهان بها، كالكلمة العائدة إلى طليقة الفنان صابر الرباعي، والتي حصدت حوالى 154 ألفاً من عدد المشاهدات.

ويبقى الفيديو الأقوى الذي شهده "يوتيوب سيدتي نت" لغاية الآن هو فيديو زواج الفنانة دنيا بطما الذي شهدته "سيدتي"، وتخطّت مشاهداته المليون مشاهدة.

وخلال فترة الشهرين الأخيرين، حصدت مقابلة نجمة ستار أكاديمي سكينة بوخريص أكثر من 54 ألف مشاهدة، حيث تفوّقت على نجوم الصفّ الأول الذي التقتهم "سيدتي نت" في الفترة الأخيرة.

كذلك حصدت زينب أسامة وزميلها مصعب الخطيب أكثر من 16 ألف مشاهدة، فيما نال الفيديو الخاصّ بزيارة محبوب العرب إلى ستوديو "سيدتي نت" محمد عساف حوالى 15.500 مشاهدة.

ويلي هذا الفيديو صابر الرباعي وهو يُفاجىء أصالة في بروفا "سوق واقف"، حيث وصل عدد المشاهدات له إلى حوالى 14 ألف مشاهدة.

كذلك حصدت مقابلة باسم فغالي وردّه على الفنانة مايا دياب أكثر من 9 آلاف مشاهدة.

وحصدت مقابلة مشترك ستار أكاديمي زكي شريف خلال تصوير كليبه الأخير أكثر من 10 آلاف مشاهدة.

وفي قسم الجمال، حصد فيديو "مكياج الحبّ...أي لاينر وأحمر شفاه" أكثر من 10 آلاف مشاهدة.

هذه هي أهمّ الفيديوهات التي تصدّرت قائمة "يوتيوب سيدتي نت" خلال الشهرين الأخيرين، فصوّتوا للفيديو الأفضل والأقوى برأيكم؟

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صوتوا للفيديو الأفضل والأقوى برأيكم

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سيدتي

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