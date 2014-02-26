كيف خذل الأمريكيون النجمة التركيّة بيرين سات؟

انتهى مسلسل"الإنتقام" التركي عند الحلقة الـ 44 بزواج يامور التي تؤدي شخصيتها الممثلة التركية بيرين سات من أمير إبن قاتلة وعشيقة والدها، الذي يؤدي دوره ميرت فيرات في نهاية مثيرة ومفاجئة غير متوقعة.

وقد حقّقت الحلقة الأخيرة التي عرضت في أواخر فبراير على قناة "دي" التركية، نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى 20.05 بالمئة، أقل من تلك التي حقّقها مسلسل "الإنتقام" بنسخته الأمريكية، الذي حظي بنسبة مشاهدة وصلت إلى نسبة 35.07 بالمئة.

كما تفوقت النسخة الأمريكية من "الإنتقام" الذي أخذت عنه النسخة التركية، بأنه ما يزال مستمراً لموسم ثالث بينما تقرر إيقاف "الإنتقام" التركي عند الموسم الثاني فقط.

ومتوقع أن تأخذ بيرين سات الشهيرة بفاطمة وسمر إجازة راحة وإسترخاء طويلة هذه المرة، بعد 10 سنوات من العمل والتصوير المستمر سينمائياً وتلفزيونياً، ويشاع إنها قد تستغل هذه الإجازة الطويلة لتحضير نفسها للزواج من خطيبها مغني البوب التركي كينان دوغلو.

وقد ودّع فريق التصوير الموسم الثاني بعد عرض الحلقة الأخيرة بحفل عشاء فني ساهر في منطقة بيشكتاش، في أحد المطاعم التركية الراقية، ولم تكن بيرين سعيدة لغياب خطيبها المرتبط بحفل غنائي منعه عن مشاركتها الإحتفال.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"