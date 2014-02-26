جورج كلوني مجدداً في لقاء غرامي مع اللبنانية أمل علم الدين

الأربعاء 26-02-2014 12:53
بيروت ـ هدى زين
بعد أن عرض النجم العالمي George Clooney فيلمه الأخير "Monuments Men" في البيت الأبيض، ظهرت صور خاصّة له تؤكّد اصطحابه المحامية اللبنانية أمل علم الدين خلال هذا الحدث الخاصّ والمهمّ.
ووفق ما نشره موقع "MailOnline" من صور، بعد مرور أسبوع على هذا الحدث، ظهر Clooney برفقة المحامية اللبنانية، التي كانت عرضة لإشاعات تحدّثت عن علاقة عاطفية تجمعها بالنجم الهوليوودي.
واللافت في حدث البيت الأبيض هذا هو اقتصار الحضور على أبطال الفيلم Matt Damon و Billy Ray ومخرج الفيلم، إضافة الى والدي George Nick & Nina Cloone، ما يقوي الاحتمال القائل بأن اصطحاب أمل لم يكن نتيجة علاقة سطحية تقتصر على الصداقة أو الأعمال الخاصة بالأمم المتحدة.
ورغم أن الصور التقطت بعد العرض في مطعم فندق " WillardHotel" أثناء الاحتفال مع الأصدقاء هناك، إلا أن مصدراً في داخل البيت الأبيض أكّد وجود المحامية خلال عرض الفيلم في وضعيّة حميمة مع Clooney وأهله.
وعند الاستفسار رسمياً من البيت الأبيض إن كانت أمل من الحاضرين، لم يصدر أيّ جواب نظراً إلى حساسية وضعها كونها محامية Julian Assange العدو الأكبر للرئيس Obama.
وكان Clooney يحضن أمل في المطعم بطريقة تؤكد من دون أدنى شك أن علاقة غرامية تجمعهما.
يذكر أن الكثير من التساؤلات كانت قد ظهرت بعد التقاط البابراتزي صوراً للنجم Clooney يتناول العشاء مع اللبنانية أمل علم الدين في أكتوبر الماضي في لندن، بالرغم من نفي Clooney أن تكون بينه وبين الفتاة اللبنانية أيّ علاقة عاطفية. ولكن السؤال هو عمّا سيقوله الآن، وإن كانت أمل ستستطيع الفوز بقلب عازب هوليوود الأشهر!