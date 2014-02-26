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ماركا: نيمار بات أغلى من رونالدو وبيل

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ماركا: نيمار بات أغلى من رونالدو وبيل ماركا: نيمار بات أغلى من رونالدو وبيل

أ ش أ - أكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أنه بعد قيام نادي برشلونه بسداد مبلغ 13 مليون و500 ألف يورو لسلطات الضرائب، بات نيمار أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حيث وصلت قيمته إلى 111 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، إن قيمة الصفقة تتخطى مبلغ 95 مليون يورو الذي دفعها ريال مدريد من أجل ضم كريستيانو رونالدو ومبلغ 101 مليون يورو التي دفعها من أجل التعاقد مع الويلزي جاريث بيل.

كان نادي برشلونة قد دفع المبلغ في إطار إعلان ضريبي تكميلي على الرغم من أنه سيتعين عليه سداد مبلغ خمسة ملايين و500 ألف يورو إذا ثبت إدانتة النادي بالتهرب الضريبي.

وباضافة هذا المبلغ إلى مبلغ 17 مليون يورو تم سدادها لنادي سانتوس البرازيلي من أجل الحقوق الاتحادية للاعب ومبلغ 40 مليون يورو التي سددت لشركة " إن أند إن" بجانب مبلغ مليوني و700 ألف يورو سددت لوالد اللاعب كعمولة بصفته وكيل اللاعب ومليوني يورو أخرى لسانتوس في حالة دخول نيمار المنافسة النهائية على الكرة الذهبية وستة ملايين يورو لاثنين من الرعاة مع العديد من المبالغ الأخرى لسانتوس واللاعب فإن القيمة الاجمالية تصل إلى 111 مليون و700 ألف يورو.

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