شنب “هتلر” على وجه “ميركل” بأصابع “نتنياهو”

خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعهما بمناسبة زيارتها لإسرائيل، التقط صحفيون صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن غير قصد من الجميع على ما يبدو، وهو يرسم بإصبعه شنب الزعيم النازي أدولف هتلر على وجه المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، بفعل الظلال والأضواء.

ورغم أن الصورة كما ورد علي سي إن إن بالعربية ظهرت على أكثر من وكالة أنباء من ضمنها أسوشيتد برس وفرانس برس وغيرهما، إلا أن أكثر صحيفة تعرضت للإحراج بسببها هي جريدة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بسبب “أعباء” التاريخ بين البلدين وأيضا لأن كبير مصوريها مارك إسرائيل سلام هو الذي التقطها.

وبعد نشر الصورة على صفحة فيبسوك لموقع “ذي بوست” التابع لنفس المؤسسة التي تملك الصحيفة، تم تبادلها 1300 مرة في غضون ساعات قليلة. كما وضعها المصور نفسه على صفحته وسببت جدلا واسعا قبل أن يسحبها.

وهي المرة الثانية التي يظهر فيها شنب هتلر على وجه ميركل، فقد تسبب خطأ غرافيكس عارض في رسم ذلك الشنب خلال ظهور صورتها مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على شاشة إحدى القنوات الهولندية.