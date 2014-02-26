أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المشير يوافق علي نقل جثامين المقتولين في ليبيا بطائرة عسكرية

Google+ Print
المشير يوافق علي نقل جثامين المقتولين في ليبيا بطائرة عسكرية المشير يوافق علي نقل جثامين المقتولين في ليبيا بطائرة عسكرية

المشير عبد الفتاح

أكدت مصادر أمنية بالمطار أن المشير عبد الفتاح السيسي قد وافق علي نقل جثامين المصريين السبع الذين لقوا مصرعهم قتلا في ليبيا بطائرة عسكرية إلي أسيوط ومنها إلي محافظة سوهاج لدفنهم هناك في مقابر أسرهم.

وقالت المصادر أنه تم تشكيل خدمات أمنية أمام باب (35) بقرية البضائع والمخصص لخروج الجثث وخدمات أمنية أخري في مبني الركاب رقم (3) لإنهاء إجراءات وصول أسر الضحايا، وقالت أنه قد تم تشكيل فريق عمل لإنهاء اجراءات الافراج عن الجثامين.

وأشارت المصادر إلي أنه حتي الآن لم يتم تحديد اقلاع الطائرة العسكرية من مطار شرق القاهرة العسكري أم من مطار الماظة العسكرية، وأضافت أنه تم استدعاء 9 سيارات إسعاف أمام باب (35) لحين تحديد الجهة التي سوف يتم من خلالها نقل الجثامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي