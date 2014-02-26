المشير يوافق علي نقل جثامين المقتولين في ليبيا بطائرة عسكرية

أكدت مصادر أمنية بالمطار أن المشير عبد الفتاح السيسي قد وافق علي نقل جثامين المصريين السبع الذين لقوا مصرعهم قتلا في ليبيا بطائرة عسكرية إلي أسيوط ومنها إلي محافظة سوهاج لدفنهم هناك في مقابر أسرهم.

وقالت المصادر أنه تم تشكيل خدمات أمنية أمام باب (35) بقرية البضائع والمخصص لخروج الجثث وخدمات أمنية أخري في مبني الركاب رقم (3) لإنهاء إجراءات وصول أسر الضحايا، وقالت أنه قد تم تشكيل فريق عمل لإنهاء اجراءات الافراج عن الجثامين.

وأشارت المصادر إلي أنه حتي الآن لم يتم تحديد اقلاع الطائرة العسكرية من مطار شرق القاهرة العسكري أم من مطار الماظة العسكرية، وأضافت أنه تم استدعاء 9 سيارات إسعاف أمام باب (35) لحين تحديد الجهة التي سوف يتم من خلالها نقل الجثامين.