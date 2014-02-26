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 Katy Perry تصمم مجموعة إكسسوارات

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 Katy Perry تصمم مجموعة إكسسوارات  Katy Perry تصمم مجموعة إكسسوارات

 عرفت المغنية الشهيرة Katy Perry بأزيائها الاستعراضية والغريبة، ومع شهرتها الواسعة في عالم الغناء قررت أن تدخل عالم تصميم الإكسسوارات بالتعاون مع محلات الإكسسوارات العالمية "Claire’s".
وعلى الرغم من التعاون السابق بين محلات "Claire’s" وبعض المشاهير، إلا أن هذه المجموعة هي أول مجموعة تطلق عالمياً في 3,000 محل، وقد قال Jim Fielding  المدير التنفيذي لشركة Claire’s : تعد Katy Perry من النجمات الشهيرات عالمياً، وتحديداً بين زبوناتنا من الفتيات"، وأضاف: "لقد أطلقنا العديد من المجموعات السابقة، ولكن هذه المجموعة هي الأكبر بالتأكيد، وأؤكد أن هذه الإكسسوارات ليست مستوحاة من النجمة Katy Perry، بل حرصنا على أن تشارك بوجهة نظرها وذوقها الخاص في خطوات الإنتاج".
يذكر بأن هذه الإكسسوارات ستطلق في شهر مايو لعام 2014، وسيتم تحديثها على مدى العامين المقبلين، كما ستحمل المجموعة اسم "Prism" لتتماشى مع ألبومها وجولتها الغنائية المقبلة التي تحمل الاسم نفسه.
ما هي توقعاتك من تعاون "Claire’s" مع النجمة Katy Perry ؟

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