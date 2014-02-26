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Anthony Vaccarello يفتتح أسبوع الموضة في باريس

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Anthony Vaccarello يفتتح أسبوع الموضة في باريس Anthony Vaccarello يفتتح أسبوع الموضة في باريس

وصلنا بعروض أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2014 إلى آخر المحطات، وهي مدينة الأناقة الفرنسية باريس، حيث افتتح المصمم Anthony Vaccarello أسبوعاً حافلاً بالعروض بأن عرض مجموعة عصرية أنيقة بألوان كلاسيكية جذابة متمثلة بالأسود والرمادي مع حضور بارز للون الأحمر.
بدأ المصمم عرضه بعدد من البدل المستوحاة من الستايل الرجالي الأنيق، وأضاف لها لمسته الخاصة ليحولها إلى لوك في غاية الجاذبية، وبالتأكيد حضرت الفساتين القصيرة ذات القصات المبتكرة التي عرف بها المصمم، وقد لفتتنا بعض الفساتين التي تحتوي على كشكشات ناعمة بألوان مغايرة، وكانت النجمة هيفاء وهبي قد ارتدت أحد أشهر تصاميم Anthony Vaccarello في السابق، فهل ترين في تصاميمه لهذا الموسم ما يناسبها؟؟
من ناحية أخرى عرضت مجموعة Aganovich لخريف وشتاء 2014 ، وقد تميزت بقصات سلسة في المعاطف والفساتين الشتوية الأنيقة، أما في عرض Jacquemus فقد شاهدنا مجموعة من الأزياء العصرية المريحة، كما ظهر الستايل الرياضي المريح في بعض القطع.
يمكننا القول أن اللونين الأبيض والأسود هما من أبرز الاتجاهات في أول أيام أسبوع الموضة الباريسي، بحيث طغى هذين اللونين على معظم المجموعات المعروضة، ولكن هل يستمر هذا الاتجاه بالظهور في العروض القادمة يا ترى؟
شاهدي معنا كيف افتتح المصممون عروض أسبوع الموضة في باريس، وأخبرينا برأيك.
 

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