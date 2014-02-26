ما رأيك بإطلالات شيرين نجمة غلاف "سيدتي"؟

بالإضافة إلى روحها المرحة وحضورها المحبّب، تتمتع الفنانة شيرين عبد الوهاب بجرأة تسمح لها بالتنوّع في إطلالاتها. فهي في بعض المناسبات تبدو بمنتهى التأنق بكلاسيكية راقية، وفساتين طويلة ومرصّعة، فيما نجدها في إطلالات أخرى أشبه بطفلة مدلّلة، بفساتين قصيرة وبسيطة. كما تلفتنا شيرين بإطلالاتها الشبابية بالجينز، والتي تليق بها كثيراً.والممتع في إطلالات شيرين أنها دائماً متناغمة مع شخصيتها، فهي شخصية تعكس الفرح من حولها، وإطلالاتها، بدورها، تجسّد هذا الشعور. إليك بعض الصور لنجمة غلافنا هذا العدد، شاهديها وأخبرينا أي إطلالة أعجبتك أكثر.

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