الرئيس الفنزويلي يطلق حوارًا وطنيًا لتهدئة المحتجين

يطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه حركة احتجاج منذ 3 أسابيع تخللتها أعمال عنف، الأربعاء، حوارًا وطنيًا لكن بدون مشاركة أبرز شخصية في المعارضة.

ولم يقدم الوريث السياسي للرئيس الراحل هوجو تشافيز أي تفاصيل حول هذا المؤتمر «من أجل السلام» الذي دعيت إليه «جميع التيارات الاجتماعية والسياسية والنقابية والدينية».

لكن أنريكي كابريليس، المرشح الخاسر خلال الانتخابات الرئاسية في إبريل أمام «مادورو»، أعلن أنه لن يشارك بسبب «أكاذيب» الرئيس وقمع الشرطة للمتظاهرين.

وفي ديسمبر دعا مادورو رؤساء البلديات وحكام المعارضة إلى حوار حول موضوع انعدام الأمن لكن لم يتابعه.

إلا أن الرئيس مقتنع بأنه «سيتم التوصل إلى اتفاقات كبرى»، خلال هذا المؤتمر.

ويأتي هذا المؤتمر غداة مسيرة جديدة دعا إليها الطلاب الفنزويليون لكنها لم تحشد أعدادا كبرى ما يدل على تلاشي حركة الاحتجاج بعد 3 أسابيع.