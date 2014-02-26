النيابة العامة التركية تحقق في التسجيل الصوتي بين أردوغان ونجله

أعلنت النيابة العامة بأنقرة أنها بدأت التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونجله بلال.

وذكر موقع T24 الإخباري التركي أن النيابة العامة أطلقت رسميا سلسلة تحقيقات متعلقة بالتسجيلات الصوتية وذلك للتأكد من مصداقيتها وما إذا تمت بشكل قانوني من عدمه.

وكانت التسجيلات الصوتية المنسوبة لأردوغان ونجله بلال قد أحدثت ضجة كبيرة في الشارع التركي حيث تتعلق المحادثة بين الأب ونجله بقضايا الفساد والتي أوصى أردوغان نجله خلالها باتخاذ الاحتياطات اللازمة وإخفاء الأموال ونقلها إلى مكان آمن خشية أن تطاله حملة الفساد التي انطلقت في السابع عشر من ديسمبر الماضي، بحسب المزاعم الواردة في تلك التسجيلات.

يشار إلى أن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، أكد أمس الثلاثاء صحة التسجيلات الصوتية المنسوبة لأردوغان ونجله بلال، مشددا أنه يعيش أسوأ أيام حياته بعد سماعه تلك التسجيلات التي تؤكد ضلوع رئيس الوزراء وعائلته في الفساد، بحسب قوله.

وجاءت تصريحات كليجدار أوغلو خلال كلمة له في اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية، حيث قام بتشغيل التسجيل الصوتي المنسوب لأردوغان ونجله وأسمعه لجميع الحاضرين إلا أن كافة القنوات التي كانت تنقل كلمة كليجدار أوغلو قطعت البث عقب تشغيل التسجيل الصوتي عدا قناتين.

ونقلت وكالة أنباء جيهان التركية عن كليجدار أوغلو قوله: إن حزبه عرض هذا التسجيل الصوتي على خبراء مختلفين، فأكدوا له أنه يعود إلى رئيس الوزراء دون شك، معربا عن حزنه الشديد ليس على أردوغان بل على أولاده الذين تورطوا بسبب أبيهم في قضايا فساد، على حد قوله.

أ ش أ