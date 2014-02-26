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اتحاد المصريين بالنمسا يشيد باختيار المهندس محلب لرئاسة الحكومة الجديدة

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اتحاد المصريين بالنمسا يشيد باختيار المهندس محلب لرئاسة الحكومة الجديدة اتحاد المصريين بالنمسا يشيد باختيار المهندس محلب لرئاسة الحكومة الجديدة

محلب

أشاد الاتحاد العام للمصريين فى النمسا باختيار المهندس إبراهيم محلب لرئاسة الجديدة .

وذكر الاتحاد فى بيان له اليوم أن المهندس محلب شخصية وطنية رفيعة وصاحب إنجازات واسعة خاصة فى الملف الاقتصادى وترك بصمات يشهد لها الجميع فى كل المواقع السابقة التى تولاها خاصة وزارة الإسكان والمرافق .

وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة المصرية الجديدة تواجه العديد من التحديات الخاصة بتحقيق الأمن وتنشيط عجلة الاقتصاد وعودة السياحة إلى جانب الاستحقاقات الانتخابية التى تخوضها فى المرحلة المقبلة وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية يليها الانتخابات البرلمانية .

وتمنى الاتحاد أن تولى الحكومة الجديدة اهتمامًا أكبر بتيسير ظروف المعيشة وتخفيف الأعباء على البسطاء ومحدودى الدخل كما تمنى أن تولى اهتمامًا خاصًا لرعاية المصريين فى الخارج وادماجهم فى العمل العام وخطط التنمية .
> أ ش أ

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