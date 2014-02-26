لوموند :التغيير الوزارى فى مصر خطوة أخرى نحو ترشح السيسى للإنتخابات

أعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الأربعاء أن تغيير الحكومة فى مصر وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة يمثل خطوة أخرى نحو ترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع للإنتخابات الرئاسية.

وأضافت “لوموند” انه بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن تشكيل الحكومة الجديدة “يمثل خطوة أخرى نحو ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة”.

وأشارت اليومية الباريسية إلى أن وزير الدفاع “الرجل القوي في البلاد” الآن يجب ان يستقيل ليترشح لرئاسة الجمهورية.

ونقلت “لوموند” عن دبلوماسى أوروبى قوله أن هذه الخطوة “قد تكون حيلة لجعل مغادرته (من منصبه) أقل وضوحا”.

وأوضحت “لوموند” أنه “ما وراء المناورات السياسية”، فإن الحكومة المستقيلة بقيادة حازم الببلاوى تعرضت لكثير من الانتقاد بسبب التراخي، لاسيما من جانب وسائل الإعلام، باعتبار أن الببلاوى المسئول الأول عن المشاكل التى تواجهها البلاد.

أ ش أ