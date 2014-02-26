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"الوطنية لحقوق الإنسان" تحتفل مع الكويت بعيدها السنوى

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احتفلت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالعيد الوطنى السنوى لدولة الكويت، بدعوة من السفير سالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة، وذلك فى إطار الاحتفالية التى أقيمت بأحد الفنادق بكورنيش النيل فى الذكرى الـ53 للعيد الوطنى والذكرى الـ23 لتحرير دولة الكويت.

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، فى تصريح صحفى، إنه قدم عظيم التهنئة إلى دولة الكويت والشعب الكويتى الشقيق الذى يحتفل بذكرى التحرير من اغتصاب أراضيه، وإن القوات المسلحة المصرية قد وقفت بجوار دولة الكويت فى تحرير أراضيها وحصولها على استقلالها، ومعاقبة مغتصب أراضيها بالقوة المسلحة المصرية.

وأضاف نعيم أن الهدف من إقامة تلك الاحتفاليات هو التأكيد على الوحدة العربية ومشاركة الأشقاء العرب بأعيادهم الوطنية والتحريرية، وكذلك تذكرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أحد الأشقاء العرب أننا صف واحد، لا يستطيع أحد التفرقة فيما بيننا، والدماء العربية غالية على أى معتد.

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