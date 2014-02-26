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الكنيسة القبطية فى النمسا تدين حادث مقتل الـ7 مصريين بليبيا

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الكنيسة القبطية فى النمسا تدين حادث مقتل الـ7 مصريين بليبيا الكنيسة القبطية فى النمسا تدين حادث مقتل الـ7 مصريين بليبيا

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى النمسا الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته سبعة من المصريين المسيحيين فى ليبيا.

وأعربت الكنيسة- برئاسة الانبا جابرييل أسقف النمسا وزيورخ- فى بيان لها اليوم، عن انزعاجها من هذه الهجمات الإجرامية التى تحصد أرواح الأبرياء الذين لم يرتكبوا أى ذنب محذرة من خطورة أعمال القتل بسبب الهوية الدينية أو العرقية.

وقالت الكنيسة انه بالرغم من الروابط والعلاقات التاريخية بين وليبيا الا ان هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين حكومتى البلدين من اجل حماية البسطاء خاصة العمال الذين ذهبوا إلى ليبيا من اجل البحث عن فرصة عمل افضل وحياة كريمة.

وشددت الكنيسة على ان حكومتى البلدين مطالبتان أيضا بالتصدى بكل قوة للعناصر الإرهابية والتشكيلات الإجرامية المتطرفة التى تحصد أرواح الأبرياء دون ذنب مشيرة إلى أن البلدين عاشتا ثورات مجيدة تخلصت فيها من حكم ديكتاتورى من اجل الوصول إلى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وبالتالى لابد من تصدى فعال لكل الجرائم العنصرية بما يليق بالمرحلة الجديدة التى تعيشها البلدان.

وتوجهت الكنيسة بالعزاء إلى أسر الضحايا فى مصر، وأكدت أن الضحايا شهداء أبرار، ويستحقون كل التكريم، مؤكدة أن الكنيسة الأم فى مصر ستكرمهم بالشكل اللائق.

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مصر 365

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