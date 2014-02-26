رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يغادر إلى فرنسا

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء "عيسى حياتو" رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم ــ الكاف ــ متوجها إلى باريس فى زيارة خاصة تقوده لبلاده الكاميرون بعد نشاط مكثف خلال الأيام الماضية.

أنهى " حياتو " إجراءات سفره على الطائرة الفرنسية المتجهة إلى باريس حيث التقى خلال زيارته مع المشير "عبد الفتاح السيسى" القائد العام للقوات المسلحة وشارك فى مشاهدة لقاء السوبر الإفريقى بين فريقى الأهلى والصفاقسى التونسى والتقى مع "ميشيل بلاتينى" رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا حيث وقّع معه بروتوكول تعاون بين الاتحادين الإفريقى والأوروبى.