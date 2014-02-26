أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يغادر إلى فرنسا

Google+ Print
رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يغادر إلى فرنسا رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يغادر إلى فرنسا

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء "عيسى حياتو" رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم ــ الكاف ــ متوجها إلى باريس فى زيارة خاصة تقوده لبلاده الكاميرون بعد نشاط مكثف خلال الأيام الماضية.

أنهى " حياتو " إجراءات سفره على الطائرة الفرنسية المتجهة إلى باريس حيث التقى خلال زيارته مع المشير "عبد الفتاح السيسى" القائد العام للقوات المسلحة وشارك فى مشاهدة لقاء السوبر الإفريقى بين فريقى الأهلى والصفاقسى التونسى والتقى مع "ميشيل بلاتينى" رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا حيث وقّع معه بروتوكول تعاون بين الاتحادين الإفريقى والأوروبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365