الإعلام الفرنسى: مهمة معقدة تنتظر رئيس الوزراء المصرى المؤقت

أبرز "راديو فرنسا الدولى" (أر أف أى) اليوم، الأربعاء، التحديات التى تنتظر الحكومة الانتقالية الجديدة فى مصر، بعد تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيلها.

وأشارت فى تقرير إخبارى لها اليوم إلى أن محلب بدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن هناك مهمة معقدة، لاسيما أن الفريق الوزارى المؤقت سيستمر فى مهام عمله حتى انتخاب رئيس البلاد أى أقل من أربعة أشهر.

وأضافت أنه بالنسبة لإبراهيم محلب، فإن الأولوية هى إنعاش الاقتصاد المصرى الذى يشهد نموا ضعيفا، بالإضافة إلى معدلات البطالة التى تجاوزت الـ13٪.

واعتبرت الإذاعة الفرنسية أن المهمة الأكثر صعوبة تكمن فى الإضرابات التى تتزايد فى جميع القطاعات، لاسيما بسبب مطالب الأجور التى لا تلبى طموحات العمال، مما يشكل خطر اندلاع ثورة اجتماعية مع عواقب وخيمة، لذا فإن الأمر يستلزم التحرك بسرعة.

وذكر "راديو فرنسا الدولى" أن رئيس الوزراء المكلف "محلب" قد حدد تحديا آخر، مكافحة انعدام الأمن، وذلك على ضوء مواجهة مصر لموجة من الإرهاب، وانتشار الاحتجاجات من جانب "الإخوان المسلمين" (الإرهابية)، وارتفاع الجريمة.

ومن ناحيتها تناولت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية التطورات فى مصر، على ضوء تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن محلب، وزير الإسكان السابق، يجب الآن أن يشكل حكومة جديدة لقيادة البلد العربى الأكثر سكانا إلى الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى الربيع المقبل، والتى يحظى الرجل القوى فى البلاد، المشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، بحظوظ كبيرة فيها.

وأضافت اليومية الباريسية أن رئيس الوزراء الجديد قال إنه يأمل فى تقديم حكومته خلال "ثلاثة أو أربعة أيام"، ووعد بمعالجة القضايا الاقتصادية ومسألة الأمن فى البلد الذى يعانى من تراجع معدلات السياحة، ومن أزمة اقتصادية، بخلاف الهجمات التى تستهدف بشكل شبه يومى الآن قوات الأمن.

وذكرت "ليبراسيون" أن تعيين محلب على رأس الحكومة الجديدة يأتى مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى الربيع، وفقا لـ"خارطة الطريق" من أجل "الانتقال الديمقراطى"، مشيرة إلى أن المشير السيسى، الذى لم يعلن حتى الآن ترشحه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية، يحظى بفرص كبيرة فى هذه الانتخابات.

وأوضحت أن المشير السيسى، وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء فى الحكومة المنتهية ولايتها، لا يخفى عزمه على الترشح للرئاسة، ولكنه عليه أن يستقيل من الحكومة أو التقاعد قبل إعلان ترشحه (المحتمل).

>