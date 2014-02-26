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شالكة يستضيف ريال مدريد في مشهد عودة كريستيانو

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شالكة يستضيف ريال مدريد في مشهد عودة كريستيانو شالكة يستضيف ريال مدريد في مشهد عودة كريستيانو

يبحث ريال مدريد عن فوز نادر في المانيا عندما يحل ضيفا على شالكة الاربعاء في ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا.

وخاض الفريق الملكي حامل الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب (9 مرات) 24 مباراة على الاراضي الالمانية ولم يفز سوى مرة واحدة في حين خسر 17 مرة اخرها امام بوروسيا دورتموند 1-4 في ذهاب نصف النهائي الموسم الماضي.

في المقابل، لا يعتبر سجل شالكة جيدا ضد الفرق الاسبانية في المسابقة القارية حيث لم يفز سوى 5 مرات في اخر 11 مواجهة ضد الفرق الاسبانية ومني باربع هزائم.

ويعود الى صفوف ريال هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن ثلاث مباريات في الدوري لوقفه اثر طرده في احدى المباريات، في حين يحوم الشك حول الظهيرين البرازيلي مارسيلو والبرتغالي فابيو كونتراو، وبالتالي قد يحل بدلا منهما الفارو اربيلوا.

ومن المتوقع ان يعود ايضا الى صفوف الفريق صانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش وقلب الدفاع سيرخيو راموس بعد اراحتهما في نهاية الاسبوع محليا.

ولم يخسر ريال مدريد في مبارياته ال26 الاخيرة في مختلف المسابقات ويعود اخر سقوط له الى تشرين الاول الماضي.

واكد مهاجم شالكة الشاب جوليان دراكسلر التي تتهافت عليه ابرز الاندية الاوروبية وعلى رأسها ارسنال الانجليزي بانه يتطلع لمواجهة الفريق الاسباني العملاق بقوله “عندما تكون شابا صغيرا تحلم بمواجهة فرق عريقة مثل ريال مدريد وبالتالي فالجميع يتطلع لخوض هذه المباراة”.

وكان دراكسلر عاد الى الملاعب بعد غياب دام حوالي الشهرين عن الملاعب بداعي الاصابة وشارك في مباراة فريقه الاخيرة في الدوري وقال “انا سعيد لعودتي الى الملاعب بعد فترة غياب طويلة. الشعور رائع لكني ما زلت في حاجة الى خوض العديد من المباريات لاستعادة كامل مستواي”.

وتابع “سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق المفاجأة على حساب ريال مدريد. ومن اجل تحقيق ذلك يتعين علينا ان نكون في كامل تركيزنا طوال الدقائق التسعين”.

واكد مدرب شالكة ينس كيلر الذي يأمل بالاعتماد على خدمات قائده بينيديكت هاويديس بان فريقه لا يخاف مواجهة ريال مدري وقال في هذا الصدد “نريد تحقيق معجزة صغيرة. لسنا في وارد تبادل القصمان مع لاعبي ريال مدريد”.

أ ف ب

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