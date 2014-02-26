حبس موظف ومحام لإتهامهما بالرشوة بالقليوبية 4 أيام

قررت النيابة الكلية بشمال القليوبية، حبس موظف بالشهر العقاري بالخانكة ومحام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم حصول الأول على 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني، مقابل تسهيل اجراءات تسجيل قطعة ارض مساحتها 3 افدنه وثمانية وعشرون سهما بقرية ابو زعبل بمركز الخانكة المخصصة للمقابر.

> كما قررت النيابة في المحضر رقم 298 ادارى قسم الخانكه لسنه 2014م المحرر بمعرفة احمد مبارك عضو هيئه الرقابه الاداريه بالقليوبيه والمتضمن طلب المتهم ماجد. م 24 سنه موظف بالشهر العقارى بالخانكه، مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل الرشوه من المتهم الثاني حسام الدين .م 38 سنة محام حر، ندب أحد خبراء الاصوات باتحاد الاذاعة والتليفزيون لفحص التسجيلات الصوتيه المرفقة بالارواق، ويكلف بالحضور لجلسة تحقيق في 2 مارس المقبل،وطلب رئيس المكتب والمراجع الفنى بالشهر العقارى بالخانكة لجلسة تحقيق في أول مارس المقبل.

> وطلبت النيابة صورة رسمية من دفتر توزيع العمل بمكتب الشهر العقارى بالخانكه ، وبيان الدرجة الوظيفية للمتهم الاول ، اصل ملف التسجيل 17 لسنة 2011م والمحضر رقم 21 لسنه 2012م والمعاد تسديده بالمحضر 22 لسنه 2013م من مأمورية الشهر العقارى بالخانكه، على أن يودع المبلغ النقدى وقدره 5 الاف جنيه المضبوط فى القضيه خزينه المحكمه، وتودع احراز القضيه ( 3 شرائط فيديو ؛ 5 شرائط كاسيت ) خزينة نيابة قسم بنها على ذمة القضية .