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جورج بوش يكشف عن أعماله الفنية ابريل المقبل

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جورج بوش يكشف عن أعماله الفنية ابريل المقبل جورج بوش يكشف عن أعماله الفنية ابريل المقبل

جورج بوش الابن

يقدم الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن الذي تحول الى رسام بعد ان غادر البيت الابيض أعماله الفنية للمرة الاولى في معرض في ابريل.

وقال مركز جورج دبليو بوش الرئاسي إن معرض الرئيس الثالث والاربعين للولايات المتحدة والذي سيقام تحت عنوان “فن القيادة: الدبلوماسية الشخصية لرئيس” سيضم أكثر من 20 لوحة بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ولم يتطرق المركز إلى موضوعات اللوحات.

ويشمل المعرض ايضا تحفا وصورا فوتوغرافية وتأملات شخصية.

وقال المركز إن المعرض “سيقدم رؤية قريبة للعلاقات الفريدة للرئيس بوش مع قادة العالم الاخرين.”

وسيقام المعرض في مكتبة ومتحف جورج دبليو بوش الرئاسيين في حرم جامعة ساثرن ميثوديست في دالاس في اوائل ابريل نيسان.

وبعد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين في 2009 اتجه بوش الى الفرشاة والألوان ورسم مناظر طبيعية وحدائق وصورا لحيوانات.

وتلقى بوش -الذي يعيش في دالاس- دروسا في الرسم عقب تركه البيت الابيض وقال لصحيفة دالاس مورنينج نيوز إنه اهتم أكثر بالامر بعد قراءة كتاب “الرسم للتسلية” Paiting as a Pastime الذي صدر في 1948 لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق ونستون تشرشل.

وقال بوش الذي يمهر لوحاته بتوقيع (43) للصحيفة “انها وسيلة للابداع. أنا استمتع بالابداع.. يمكنك ان تعبر عن نفسك بطريقة فريدة.”

 

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