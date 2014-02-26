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غداً .. النطق بالحكم في قضية حادث “قطار أسيوط “

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غداً .. النطق بالحكم في قضية حادث “قطار أسيوط “ غداً .. النطق بالحكم في قضية حادث “قطار أسيوط “

صورة أرشيفية

تنطق محكمة منفلوط الكلية، غداً الخميس،  الحكم في حادث تصادم القطار 165 بأتوبيس معهد النور الأزهري على مزلقان قرية المندرة في نوفمبر قبل الماضي؛ مما أسفر عن مقتل نحو 52 بينهم 47 من تلاميذ المعهد وإصابة 16آخرين والمتهم فيها سيد عبده رضوان ـ عامل المزلقان ، وحسين عبد الرحمن ، عامل البلوك ، بقرية المندرة بمركز منفلوط 

وكانت محكمة منفلوط الجزئية قد أصدرت قراراً في 29 يونيو الماضي بحبس المتهمين 10سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما ؛ وبعد استئناف الحكم قضت محكمة منفلوط برئاسة المستشار أحمد بكر بإخلاء سبيل المتهمين بغرامة 10 آلاف جنيه .

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