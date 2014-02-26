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ضبط برلماني أسباني يشاهد صور جنسية خلال حضوره جلسة للبرلمان

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ضبط برلماني أسباني يشاهد صور جنسية خلال حضوره جلسة للبرلمان ضبط برلماني أسباني يشاهد صور جنسية خلال حضوره جلسة للبرلمان

ميجيل انخيل ريفيلا

ضبطت عدسات الكاميرا أحد السياسيين فى أسبانيا أثناء تصفحه لمجلة تتضمن صورا عارية خلال حضوره جلسة البرلمان.

وأثارت اللقطات للسياسى المحلى البارز “ميجيل انخيل ريفيلا” فى شمال أسبانيا جدلا واسعا هذا الأسبوع، عندما تم ضبطه وهو يتصفح الصورة الإغرائية لفتاة برازيلية تحمل الجيتار فى المجلة خلال جلسة البرلمان.

ولكن ريفيلا وهو رئيس حزب محلى فى “كانتابريا”، استقبل اللقطات التى تداولتها المواقع على الإنترنت بروح من الدعابة، مؤكدا أنه طلب منه التعليق على مقال آخر بالمجلة، لذا طلب من سكرتيرته شراء نسخة من المجلة لهذا الغرض، وأردف مازحا بقوله “لكنى لاحظت أيضا تلك الفتاة التى تحمل الجيتار”.

وكانت إحدى الصحف المحلية قد تمكنت من أخذ اللقطات للسياسى وهو يحملق فى الصورة العارية فى مجلة أسبانية، وسرعان ما انتشرت فى مواقع التواصل الاجتماعى مثل “تويتر”، وجاء فى أحد التعليقات أن “ريفيلا ضبط وهو يحملق فى العاريات بينما يحصل على أموال دافعى الضرائب”.

وسرعان ما تحول أمر الصورة العارية إلى جدل وسجال كبير بين ريفيلا وخصومه السياسيين من أعضاء البرلمان، مؤكدا فى النهاية أنه لم يرتكب جرما.

أ ش أ

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