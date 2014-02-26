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للمرة الثانية ..مد أجل النطق بالحكم فى اعتبار “حماس” منظمة إرهابية لجلسة 4 مارس المقبل

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للمرة الثانية ..مد أجل النطق بالحكم فى اعتبار “حماس” منظمة إرهابية لجلسة 4 مارس المقبل للمرة الثانية ..مد أجل النطق بالحكم فى اعتبار “حماس” منظمة إرهابية لجلسة 4 مارس المقبل

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح، للمرة الثانية مداجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية،لجلسة 4مارس

وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الجلسة السابقة الحكم في الدعوى إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى الجلسة الحالية، ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات.

وكان سمير صبرى قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
> وذكر صبري، في دعواه، أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية، مشيرا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
> وتتضمن الدعوى جرائم اقتحام أعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس الحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر السجون المصرية عام 2011، وتهريب عناصرهم المحتجزة لقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية

 

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