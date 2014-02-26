اليوم .. صيادلة الأقصر يشاركون في الإضراب الجزئي بإغلاق 700 صيدلية

أعلن صيادلة الأقصر عن مشاركتهم في الإضراب الجزئي عن العمل المزمع تنظيمه اليوم الأربعاء بإغلاق صيدلياتهم حتى الساعة الثانية ظهرا تنفيذا لقرار النقابة العامة إحتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم.

وقال الدكتور رجائى موريس نقيب صيادلة الأقصر أن نحو 700 صيدلية بمحافظة الأقصر ستشارك فى الإضراب بإغلاق الأبواب حتى الثانية ظهرا مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات داخل مقر النقابة لإدارة الإضراب مع تخصيص رقم هاتف 0952281210لصرف الأدوية للحالات الحرجة فقط .

وشدد موريس علي أن الإضراب يأتى بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالب الصيادلة المتمثلة فى عقد إتفاقية عادلة مع الضرائب وتشكيل هيئة عليا للدواء برئاسة صيدلى وإيجاد حل نهائى لمشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية وتداول الدواء بالإسم العلمى وتطبيق القرار رقم 499 الخاص بالتسعير ووضع كادر عادل يحقق حياة كريمة للصيدلى الحكومى وإعادة حق التكليف للصيادلة .