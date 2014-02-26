شهدت شبكة التواصل اﻻجتماعى "فيس بوك"، ثورة عارمة من الغضب ضد قرار اﻷزهر بعدم تجديد الإجازات لمن تجاوز الثمانى سنوات، والأربع سنوات للرياضيات والإنجليزى والحاسب، لمدرسى اﻷزهر بالخارج، وتداولت صفحات خاصة بمعلمى اﻷزهر المتعاقدين شكاوى عديدة إلى اﻹمام اﻷكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ اﻷزهر، ووكيله الدكتور عباس شومان.

وتوجه البعض بالشكاوى إلى الخارجية المصرية، وتداول مدرسو اﻷزهر صورا من القرار وتعامل المناطق اﻷزهرية معه، وأفكار ومقترحات ووسائل اتصال بمكتب شيخ اﻷزهر، لبحث السبل القانونية للتظلم من القرار وتجميع أسماء المدرسين بالخارج، لتوجه مدرسى اﻷزهر بالشكوى إلى شيخ اﻷزهر من القرار، مؤكدين أن المواد التى شملها القرار بها عجز.

وأضافت الشكاوى، أن معظم المتعاقدين بالخارج مرتبطون بقروض بنكية خارج مصر، ومرتبطون بمصالح لأسرهم وبتعليم أوﻻدهم بالخارج، مشيرين إلى أنهم يساعدون فى إدخال العملة الصعبة للبلاد فى هذه الظروف الصعبة، للمساهمة فى خروج الاقتصاد القومى من أزمته.