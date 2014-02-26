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إحباط محاولة تهريب 25 طنًا من الألعاب النارية لمصر بميناء الإسكندرية

  • مصر
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نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري في إحباط محاولة لتهريب 25 طنًا من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع إلى داخل البلاد.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير مقرها بمحافظة المنوفية، باستيراد رسالة مكونة من حاوية مشمولها (مسحوق غسيل) من الصين، وإخفاء كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظورة بداخلها بقصد تهريبها إلى داخل البلاد.
>وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مصلحة الجمارك، تشكلت لجنة ضمت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والتهريب، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي لفحص وجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بلغت نحو 25 طنًا مخبأة داخل مشمول الرسالة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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