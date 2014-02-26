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الخارجية الأوكرانية: السلطات الجديدة تتمسك بعلاقات حسن الجوار مع روسيا

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أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية تمسك السلطات الجديدة في كييف بعلاقات حسن الجوار مع روسيا.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، صباح الأربعاء، نقلته قناة «روسيا اليوم»، إنه فور تشكيل الجديدة سيكون الجانب الأوكراني مستعدا لإستئناف حوار ثنائي متكامل في إطار مؤسسات اللجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية- الروسية.

وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن شرعية القرارات التي اتخذها البرلمان الأوكراني قد حظت بالاعتراف من قبل الكثير من الشركاء الدوليين.

ويواجه البرلمان الأوكراني صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي حيث تتواصل في البرلمان الأوكراني عملية جمع التوقيعات لعقد اتفاقية ائتلافية حتى يتسنى تشكيل الحكومة الجديدة.

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