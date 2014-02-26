رئيس وزراء إسبانيا يعلن تعافي بلاده اقتصاديا.. والمعارضة: عن أي بلد تتحدث؟

قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، خلال اليوم الأول من النقاش حول حالة الأمة السنوي والذي ينعقد بمقر مجلس النواب ومن المقرر أن يستمر حتى الأربعاء ، إن إسبانيا تعيش حاليا مرحلة تعافي اقتصادي، وأنها انتقلت من مرحلة التهديد إلى الأمل.

وأشاد «راخوي» المنتمي للحزب الشعبي من يمين الوسط والذي يحظى بأغلبية مطلقة في مجلس النواب، عن رفع توقعات نمو الاقتصاد الإسباني، إلى 1% هذا العام، و1.5% العام المقبل.

وأعلن «راخوي» إلغاء ضريبة الدخل على من يقل دخله عن 12 ألف يورو في العام (نحو 16 ألف دولار)، وذلك بداية من عام 2015 ، لتخفيف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وسيستفيد منه 12 مليون شخص.

على الجانب الآخر رد زعيم المعارضة ورئيس الحزب الاشتراكي، ألفريدو بيريز روبالكابا، على حديث رئيس الوزراء، بتوبيخه قائلا «سيد راخوي، في أي بلد تعيش؟»، متهما إياه بزعامة حكومة استغلت الأزمة كذريعة.

كما انتقد رئيس حزب اليسار المتحد، كايو لارا، خطاب راخوي، مشيرا إلى أنه «متغطرس بشكل مخزي»، واتهمه بأن يحكم من أجل النخب الاقتصادية.

من جانبها اتهمت زعيمة حزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية، روسا دييز، أيضا «راخوي» بأنه «يتحدث من أجل الخداع».