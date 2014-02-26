محمد بن زايد يلتقي إمبراطور اليابان

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جلالة الإمبراطوراكيهيتو إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري في طوكيو.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه حاليا الى اليابان.

ونقل سمو ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء الى جلالة إمبراطور اليابان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتمنيات سموه لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب اليابان الصديق دوام التقدم والرقي.

ورحب إمبراطور اليابان بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق..مشيدا جلالته بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في العديد من المجالات وذلك في ضوء متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تشهد تطورا ونموا.

وحمل جلالة إمبراطور اليابان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنيات جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا مزيدا من الرفعة والتقدم والنماء.

وأشاد جلالة الإمبراطور بالحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة واهتمامه الخاص بتنمية و تطوير التعاون والدفع بمسيرة علاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق جديدة من التفاهم والتقارب والتعاون المشترك.

وأكد جلالته أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين البلدين لتطوير وتوثيق العلاقات الودية وتعزيز العمل الثنائي المشترك بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين..منوها جلالته بأن هذه الزيارة إضافة جديدة في مسيرة علاقات البلدين التي تزداد رسوخا ومتانة يوما بعد يوم.

وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي الأحاديث الودية مع إمبراطور اليابان حول ما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات تعاون طيبة وتاريخية مؤكدا سموه اعتزاز قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه العلاقات وما وصلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات.. معربا سموه عن تقديره لصاحب الجلالة إمبراطور اليابان لحرص حكومة بلاده على تطوير وترسيخ أوجه التعاون الثنائي المشترك مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة.

وأكد سموه تطلع دولة الإمارات واهتمامها لتعزيز هذه العلاقات..واصفا علاقات البلدين بأنها تتسم بعمق الرؤية وتوافق الطموحات المشتركة والرغبة العالية في إثرائها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.

وعبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لجلالة إمبراطور اليابان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي لقيه والوفد المرافق وعن سعادته بزيارة اليابان من أجل تطوير العلاقات والدفع بها الى آفاق أوسع وأرحب.

وحضر سموه مأدبة غداء أقامها جلالة إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري على شرف سموه حضرها صاحب السمو الإمبراطوري الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان وأعضاء الوفد المرافق لسموه في الزيارة والذين صافحوا جلالة الإمبراطور وولي عهده وضم الوفد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي خلدون خليـفة المـبارك رئيس جهاز الشـؤون التنفيذية ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار في وزارة الخارجية ومدير إدارة الشؤون الشرق آسيوية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية و سعادة سعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى اليابان .

كما حضر المأدبة من الجانب الياباني عدد من كبار المسؤولين الذين صافحوا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحبين بالزيارة وهم معالي رئيس الوزراء الياباني شنزو ابى و سعادة فومو كيشيدا وزير الخارجية وسعادة نوبو كيشي نائب وزير الخارجية و سعادة يوشيهيكو كامو سفير اليابان لدى دولة الإمارات و سعادة كيشيرو اوكابى رئيس جمعية اليابان - الإمارات وسعادة شيجيوكي هيروكي رئيس المراسم في وزارة الخارجية.

>