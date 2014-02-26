أسهم واشنطن تغلق منخفضة بعد بيانات الإسكان وثقة المستهلكين

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، الثلاثاء، متأثرة سلبا ببيانات أضعف من التوقعات عن ثقة المستهلكين الأمريكيين.

وذكرت مجموعة أبحاث مجلس المؤتمرات أن مؤشرها لاتجاهات المستهلكين في الولايات المتحدة هبط إلى 78.1 من قراءة معدلة بالنقصان 79.4 في يناير.

كان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع لوكالة أنباء «رويترز» أن تكون قراءة المؤشر 80.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية عند الإغلاق 27.48 نقطة أو 0.17 % إلى 16179.66 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.49 نقطة أو 0.13 % إلى 1845.12 نقطة.

وهوى مؤشر ناسداك المجمع 5.38 نقطة أو 0.13 % إلى 4287.587 نقطة.