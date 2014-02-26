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ريال مدريد حائر بين مارسيلو وكوينتراو ضد شالكه

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ريال مدريد حائر بين مارسيلو وكوينتراو ضد شالكه ريال مدريد حائر بين مارسيلو وكوينتراو ضد شالكه

القاهرة، (إفي): اختتم ريال مدريد الإسباني اليوم استعداداته في ملعب فيلتنس أرينا معقل شالكه الألماني، استعدادا لمواجهة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

شارك في تدريبات الفريق كل من الظهيرين الأيسرين البرازيلي مارسيلو والبرتغالي فابيو كوينتراو، وذلك بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن مباراة الفريق الأخيرة بالليجا أمام إلتشي.

ولم يعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال عن قائمة الفريق، ولكنه أشار إلى ان الويلزي جاريث بيل سيكون أساسيا أمام الفريق الألماني غدا.

كذلك رفض أنشيلوتي حسم قراره بِشأن الظهير الأيسر الذي سيشارك في التشكيل الأساسي، مؤكدا "لم أحدد بعد.. فقط سيكون أحدهما، إما كوينتراو أو مارسيلو".

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