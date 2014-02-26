تحليل - 5 أسباب وراء انهيار يونايتد في اليونان

5 أسباب ظهرت في أداء مانشستر يونايتد، أهدت أوليمبياكوس فرصة دخول التاريخ وتقديم مباراة من جانب واحد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يونايتد خسر بهدفين نظيفين، بعرض باهت للغاية من الفريق الإنجليزي، لدرجة الاكتفاء بتهديد مرمى أصحاب الأرض في مناسبتين فقط طوال 90 دقيقة.

ماذا حدث.. 5 أسباب ينقلها FilGoal.com من إحصائيات إلى مشاهدات مع تغريدات مشاهير مثل جاري لينكر النجم الإنجليزي الشهير.

انهيار الدفاع

يقول جاري لينكر إن موسم مانشستر يونايتد قد ينتهي بأداء أسرع من دفاع الفريق.

ريو فرديناند ونمنيا فيديتش لم يستطيعا التعامل مع مهاجمي أوليمبياكوس، في ظل افتقار غير عادي للسرعة.

وزادت المشكلة حين تأخر يونايتد في النتيجة، وبات دفاع يونايتد مطالبا بالتمركز متقدما في وسط الملعب.

كريس سمولينج الظهير الأيمن ليونايتد كان مفتاحا هاما أيضا لأوليمبياكوس حتى ينتصر.

عدم الضغط على الخصم

طوال شوط أول كامل، توم كليفرلي مع مايكل كاريك لم يستخلصا الكرة ولو مرة وحيدة من وسط الفريق اليوناني.

غاب الضغط، فلعب أصحاب الأرض بأريحية بالغة. والهدف الثاني لأوليمبياكوس جاء من مراوغة لكاريك أيضا.

تمويل كلاسيكي

كليفرلي لم يكن يمرر للأمام، بحسب ما يظهر في الخريطة التي توضح اتجاه تمريراته العرضية.

ومع غياب خوان ماتا كونه غير مقيد في قائمة يونايتد، وإصرار ديفيد مويس المدير الفني للشياطين على عدم الدفع بعدنان يانوزاي، لم يلعب يونايتد في العمق تماما.

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فان بيرسي معزول

لم يحصل فان بيرسي على كرة واحدة في منطقة جزاء أوليمبياكوس، سوى مرة وحيدة أهدرها الهولندي.

أين الصفقات

قال علي سعيد الكعبي المعلق الشهير في قنوات BeINSport: "لم تظهر أي أثار جيدة لتغييرات يونايتد في الشوط الثاني".

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وهناك أيضا مروان فيلاني الصفقة الوحيدة ليونايتد في الصيف المنصرم، والذي لم يلعب المباراة من الأساس رغم تعافيه من الإصابة.