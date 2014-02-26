محمد بن نايف يطلق «يوم التضامن مع الأطفال السوريين»

بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية مساء أمس حفل "يوم التضامن مع الأطفال السوريين" في القاعة الكبرى بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. ويهدف الحفل إلى تغطية حاجة آلاف الأطفال السوريين الذي يعيشون في ظروف مأساوية صعبة لسد حاجاتهم، والإسهام مع المجتمع الدولي الإنساني في الحد من تدهور الحال المعيشية للأطفال السوريين النازحين داخل سورية واللاجئين إلى دول الجوار.

وأوضح ل"الرياض" مستشار وزير الداخلية رئيس الحملة الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أن هذه الوقفة التضامنية من خادم الحرمين تأتي تواصلاً لجهوده -حفظه الله- الداعمة للشعب السوري على المستويات كلها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الاغاثية والإنسانية للأشقاء في سورية.