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ممثل مفوضية شؤون اللاجئين ل «الرياض»: نأمل أن يستعيد أطفال سورية أملهم المفقود خلال الحرب.. ليبنوا وطنهم من جديد

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    قدم الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي عمران رضا، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعواته لتنظيم يوم التضامن مع الأطفال السوريين.

وقال رضا في تصريح ل "الرياض"، إن ذلك ليس بغريب على "مملكة الإنسانية" التي طالما كانت سباقة في خدمة القضايا الإنسانية في المنطقة والعالم، وكان للحملة الوطنية الدور الأبرز في مساعدة اللاجئين والنازحين السوريين منذ اندلاع الأزمة بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الذي نقدر له دوره المشهود في دعم خطة الاستجابة الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل سورية.

وأضاف: "نؤكد هنا على التزام المفوضية بالمضي قدماً في تدعيم الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الحملة والمفوضية التي أسس لها الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز". وتابع قائلاً: "تأتي هذه الحملة في الوقت الذي يشكل فيه الأطفال أكثر من نصف العدد الإجمالي للاجئين في دول الجوار، الذي يتجاوز مليونين، ما يعكس حجم المأساة التي تتطلب منا ما هو أبعد من مجرد عناوين الصحف، وتبرز أهمية هذه الحملة في حشد الدعم وتسليط الضوء على التحديات المؤلمة التي تواجه هؤلاء الأطفال كل يوم بما في ذلك التعليم والصحة والمشاكل النفسية والاجتماعية والتعنيف وغيرها الكثير، ولا عجب أن تكون حاجات هؤلاء الأطفال هائلة وقد زج يبعضهم في الحرب واستغلت براءتهم بلا رحمة".

واستطرد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لا شك أن استجابة بهذا النوع تتطلب عملاً جماعياً تشترك فيه الحكومات والمنظمات الدولية، إضافة إلى القطاع الخاص، لذلك أعتقد أن مشاركتهم في هذا الحدث لها أهميتها التي لا تقتصر فقط على الدعم المادي، بل أيضاً إلى دعمهم في مجال الخبرة والتطوير الذي يتميزون به عن غيرهم، ونأمل أن تتمكن هذه الحملة من مساعدة أطفال سورية على استعادة بعض من الأمل الذي فقدوه خلال ثلاث سنوات من الحرب، ليتمكنوا بدورهم من بناء وطنهم من جديد".

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