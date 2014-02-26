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«تعليم حائل» يطلق مبادرة «الطالب المدرب»

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«تعليم حائل» يطلق مبادرة «الطالب المدرب» «تعليم حائل» يطلق مبادرة «الطالب المدرب»

    شهد المدير العام للتربية والتعليم في حائل الدكتور يوسف الثويني، مؤخراً، دورة تدريبية بعنوان «أساسيات الابتكار» للطالب محمد الشايع من ثانوية نجد، وهو أحد الطلاب المتأهلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) مسار ابتكار، والمنافس على مستوى تعليم المملكة بالميدالية الفضية.

وتناول عرض الطالب الشايع مشروع ابتكاره «فكر فيهم» المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة فئة «المكفوفين» والذي تمثل في عصا إلكترونية للمكفوفين.

وقال الطالب محمد الشايع، إن استجابة مدير التربية والتعليم تدعم وتحفز مسيرته في الابتكار وتسهم في رفع معنوياته قبل الدخول في منافسات برنامج «جلوب» للفلك والفضاء.

وأوضح أن أمنيته التي يسعى لتحقيقها أن يكون مدرب ابتكار، لافتاً إلى أن «الابتكار» مجال خصب للإبداع لطلاب المدارس في التعليم العام متى ما وجدوا التشجيع والتحفيز من قبل معلميهم.

وأطلق المدير العام للتربية والتعليم الدكتور يوسف الثويني، لقب «الطالب المدرب» على الشايع، وقال: «شعور لا يوصف وجود مثل هذه النماذج المميزة فمدربنا اليوم يقدم مشروعا إبداعيا متميزا وبمثل هذه النماذج يفخر بها الوطن»، لافتاً إلى أن المجال الإبداعي وربطه بالابتكار يخلق أرضاً خصبة للتميز، وما قام به المدرب الطالب باختراع «عصا المكفوفين» لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة مشرف، مشدداً على ضرورة دعم ونشر مثل هذه الثقافة في أوساط الطلاب والطالبات لخدمة المجتمع.

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