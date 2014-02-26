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د. خوجة يلتقى وزير التربية والثقافة الياباني

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د. خوجة يلتقى وزير التربية والثقافة الياباني د. خوجة يلتقى وزير التربية والثقافة الياباني

    في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لليابان التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أمس وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني هاكوبون شيمومورا بمقر الوزارة في العاصمة اليابانية طوكيو. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث الموضوعات المتعلقة بالشأن الثقافي وسبل دعمها وتعزيزها. رافق معالي وزير الثقافة والإعلام كل من رئيس وكالة الأنباء عبدالله بن فهد الحسين ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالعزيز بن سلمة ومدير عام العلاقات العامة بوزارة الثقافة والإعلام عبدالفتاح إمام. حضر اللقاء سفير اليابان لدى المملكة جيرو كوديرا.

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