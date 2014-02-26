أرامكو السعودية تطلق حملة بين موظفيها للتضامن مع الأطفال السوريين

أطلقت أرامكو السعودية امس، حملة تبرعات داخلية تتيح فيها لموظفيها المشاركة في مد يد العون والوقوف مع الأطفال السوريين الذين يعيشون ظروفاً مأساوية صعبة، وللإسهام في الحد من تدهور حالتهم المعيشية داخل سورية أو في الدول المجاورة لها. ويأتي إطلاق هذه الحملة تجاوباً مع الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله وأعلن رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في رسالة وجهها اليوم، لموظفي أرامكو السعودية، عن بدء الحملة داخل الشركة، داعياً فيها جميع موظفي وموظفات الشركة إلى المشاركة، ومواصلة ما عرف عنهم من المسارعة في فعل الخير في حملات سابقة مشابهة، وإظهار مشاعر التعاطف مع آلام ومعاناة الآخرين.