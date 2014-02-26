الجبيل تحتفل بيوم اليتيم العربي

احتفل فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية باليوم العربي لليتيم، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وحضور محافظ الجبيل المهندس بدر بن محمد العطيشان ومدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي والمدير العام التنفيذي للمؤسسة فواز العنزي وعدد من ممثلي الشركات الراعية.

وأبدى المهندس العطيشان، سعادته بلقاء الأبناء ومشاركتهم الفرحة، ومشاهدة مشاركة شركات لها ثقلها في البلد في رعاية مثل هذه الفعاليات التي تدل على أن المسؤولية الاجتماعية مهمة لدى هذه الشركات.

وأشاد مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بما شاهده من تنظيم للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ممثلاً في فرع الدمام، مقدماً شكره للجميع على الحفل المميز، ومؤكداً أن التواجد في مثل هذه الاحتفالات ومشاركة الأيتام واجب ديني.