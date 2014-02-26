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أمين منطقة حائل للخامسة عشر‎ة

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أمين منطقة حائل للخامسة عشر‎ة أمين منطقة حائل للخامسة عشر‎ة

حائل - عبيدالله عبيد

    رفع المهندس ابراهيم بن سعيد أبو راس خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة أميناً لمنطقة حائل، مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة الغالية قائلا "إنها وسام شرف اعتز به وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطني، راجياً أن أكون عند حسن ظن الجميع"، كما اعرب عن سعادته وشكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل، ولصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية على ما لقيه منهما من تشجيع وتوجيه.


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