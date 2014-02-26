أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السفير د. الصالح: الحملة من منطلق دور المملكة الإنساني المرتكز على قيمنا الإسلامية الخالدة

Google+ Print
السفير د. الصالح: الحملة من منطلق دور المملكة الإنساني المرتكز على قيمنا الإسلامية الخالدة السفير د. الصالح: الحملة من منطلق دور المملكة الإنساني المرتكز على قيمنا الإسلامية الخالدة

    أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبدالله الصالح بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إقامة يوم للتضامن مع أطفال سوريا، وقال إن ذلك ليس بمستغرب على قيادة هذا البلد الكريم المعطاء وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله". وأضاف أن هذا التوجيه يأتي من منطلق دور المملكة العربية الإنساني والمرتكز على قيمنا الإسلامية الخالدة وتقاليدنا العريقة وهو دور رائد في العمل الإنساني على مستوى العالم، حيث استجابت " مملكة الإنسانية "لكل المبادرات وكانت سباقة ومتميزة في هذا العمل في جميع أرجاء العالم، ومنها مد يد العون للشعب السوري الشقيق ونصرته ومساعدته. وبين السفير الصالح أن ما تقوم به "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا" بإشراف ومتابعة من سمو وزير الداخلية من جهود مباركة في الإشراف على هذه المساعدات وتوزيعها في أماكن وجود الشعب السوري الشقيق في دول الجوار لهو أصدق دليل على ما تتمتع به هذه البلاد من دور ريادي في مجال العمل الإنساني في العالم الإسلامي على وجه الخصوص والعالم أجمع على وجه العموم. ووجه الشكر لله على ما أنعم به على بلادنا من نعمة الأمن والأمان والشكر بعد ذلك لخادم الحرمين الشريفين على شعوره الإنساني النبيل ودعوته لشعبه الكريم وإظهار روح التكاتف والمؤازرة في التخفيف من معاناة هذه الفئة من الشعب السوري العزيز والشقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما