السفير د. الصالح: الحملة من منطلق دور المملكة الإنساني المرتكز على قيمنا الإسلامية الخالدة

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبدالله الصالح بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إقامة يوم للتضامن مع أطفال سوريا، وقال إن ذلك ليس بمستغرب على قيادة هذا البلد الكريم المعطاء وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله". وأضاف أن هذا التوجيه يأتي من منطلق دور المملكة العربية السعودية الإنساني والمرتكز على قيمنا الإسلامية الخالدة وتقاليدنا العريقة وهو دور رائد في العمل الإنساني على مستوى العالم، حيث استجابت " مملكة الإنسانية "لكل المبادرات وكانت سباقة ومتميزة في هذا العمل في جميع أرجاء العالم، ومنها مد يد العون للشعب السوري الشقيق ونصرته ومساعدته. وبين السفير الصالح أن ما تقوم به "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا" بإشراف ومتابعة من سمو وزير الداخلية من جهود مباركة في الإشراف على هذه المساعدات وتوزيعها في أماكن وجود الشعب السوري الشقيق في دول الجوار لهو أصدق دليل على ما تتمتع به هذه البلاد من دور ريادي في مجال العمل الإنساني في العالم الإسلامي على وجه الخصوص والعالم أجمع على وجه العموم. ووجه الشكر لله على ما أنعم به على بلادنا من نعمة الأمن والأمان والشكر بعد ذلك لخادم الحرمين الشريفين على شعوره الإنساني النبيل ودعوته لشعبه الكريم وإظهار روح التكاتف والمؤازرة في التخفيف من معاناة هذه الفئة من الشعب السوري العزيز والشقيق.