أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مشروع لتحسين مدخل «روضة خريم»

Google+ Print
مشروع لتحسين مدخل «روضة خريم» مشروع لتحسين مدخل «روضة خريم»

    شهدت محافظة رماح أمس (الثلاثاء) اجتماعاً لمناقشة التصاميم النهائية لمشروع مدخل روضة خريم.

وضم الاجتماع، محافظ رماح فهد المسعود ورئيس البلدية، المهندس سعيد القحطاني، ورئيس المجلس البلدي في رماح عبدالله بن جفيران، ومهندسي شركة وطنية.

وتحدث رئيس بلدية رماح عن المشروع الجديد الذي سيكون على مدخل «روضة خريم» ليكون هوية مميزة، وبوابة جاذبة لزائري الروضة، وكذلك لتكون إحدى بوابات الجهة الجنوبية لمحافظة رماح.

واستعرض المجتمعون صوراً للمشروع حيث طرحوا ملاحظاتهم ومرئياتهم للوصول إلى الشكل النهائي.

وشرح رئيس المجلس البلدي، فكرة تأهيل الأماكن المميزة في قرى رماح لتكون مهيأة للمتنزهين.

من جهته، قال ل «الرياض» رئيس البلدية المهندس سعيد القحطاني، إن المشروع ضمن رؤية لتطوير محافظة رماح، حيث يجري وضع تصور لكثير من الأمور، منها مشاريع التحسين، والبنية التحتية.

وقال: «لن تكون هناك انجازات إلا بتعاون من الجهات الحكومية والأفراد»، مرحباً ب «الأفكار والمقترحات»، مؤكداً في غضون ذلك أن أبواب مكتبه مفتوحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية