مشروع لتحسين مدخل «روضة خريم»

شهدت محافظة رماح أمس (الثلاثاء) اجتماعاً لمناقشة التصاميم النهائية لمشروع مدخل روضة خريم.

وضم الاجتماع، محافظ رماح فهد المسعود ورئيس البلدية، المهندس سعيد القحطاني، ورئيس المجلس البلدي في رماح عبدالله بن جفيران، ومهندسي شركة وطنية.

وتحدث رئيس بلدية رماح عن المشروع الجديد الذي سيكون على مدخل «روضة خريم» ليكون هوية مميزة، وبوابة جاذبة لزائري الروضة، وكذلك لتكون إحدى بوابات الجهة الجنوبية لمحافظة رماح.

واستعرض المجتمعون صوراً للمشروع حيث طرحوا ملاحظاتهم ومرئياتهم للوصول إلى الشكل النهائي.

وشرح رئيس المجلس البلدي، فكرة تأهيل الأماكن المميزة في قرى رماح لتكون مهيأة للمتنزهين.

من جهته، قال ل «الرياض» رئيس البلدية المهندس سعيد القحطاني، إن المشروع ضمن رؤية لتطوير محافظة رماح، حيث يجري وضع تصور لكثير من الأمور، منها مشاريع التحسين، والبنية التحتية.

وقال: «لن تكون هناك انجازات إلا بتعاون من الجهات الحكومية والأفراد»، مرحباً ب «الأفكار والمقترحات»، مؤكداً في غضون ذلك أن أبواب مكتبه مفتوحة.